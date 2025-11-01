Мъж, който бил обявен за починал преди няколко години - беше открит на територията на Национален парк "Пирин". Това е станало на 30 октомври при проверка за незаконно бивакуване.

Служители на парковата охрана открили мъжа, който проявил агресия, когато му били поискани лични документиза да му бъде написан акт за нарушението. Заради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.

След пристигането на полицейския екип е установено, че мъжът не притежава лични документи и е отведен в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че той е бил обявен за изчезнал и впоследствие – обявен от съда за починал.

Снимка: Национален парк "Пирин"

Редактор: Станимира Шикова