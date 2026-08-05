Тайван започна най-мащабните си годишни военни учения в стремежа си да подготви населението за потенциално китайско нашествие. Ученията „Хан Куан”, които ще продължат до 14 август, включват реалистични бойни сценарии, за да могат войските и резервистите да отработят варианти за реакция при нападение срещу острова.

Един от основните акценти тази година е децентрализирането на командването и контрола, които да позволят на командирите и офицерите на бойното поле да вземат оперативни решения, без да чакат заповеди от висшестоящи. Гражданите също ще бъдат в изпитателен режим - включително временно забавяне на мобилния интернет и учения за реакция при въздушна тревога.

Десетки резервисти се разположиха днес по плаж с изглед към Тайванския проток, където се проведоха учебни стрелби с автомати тайванско производство.

Китай започна военни учения от всички страни на Тайван

Китай смята Тайван за своя територия, като многократно е заплашвал да използва сила, за да анексира демократично самоуправляващия се остров с население от над 23 милиона души. Пекин почти всекидневно разполага кораби, изтребители и служители на бреговата охрана около Тайван, с което демонстрира своите претенции за суверенни права над острова, отхвърляни от Тайпе.

Китайската брегова охрана засили и използването на „тактики на сивата зона” - принудителни действия, които не представляват акт на война - около Тайван и неговите периферни острови.

„Докато авторитаризмът на Китайската комунистическа партия продължава да се разширява, червеният терор се разпространява и по света. Ние ще продължим да укрепваме националната си отбрана”, заяви тайванският президент Уилям Лай на форум за сигурността в навечерието на ученията.

Тайван осъди Китай за военни учения близо до острова

Под натиска на САЩ, които искат островът да инвестира повече в своята сигурност, Тайван увеличи разходите си за отбрана и се снабди с по-компактно и по-маневрено въоръжение, включително дронове, за да позволи на армията да води асиметрична война срещу Китай.

Редактор: Ивета Костадинова