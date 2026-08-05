Полетите от и до летището на Лайпциг, бяха спрени временно през изминалата нощ, след като дрон беше забелязан до украински самолет, а край една от пистите беше открит подозрителен предмет. Двете агенции се позовават на германската полиция и на НАТО.

Няколко самолета, един от които изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени по време на този "инцидент в областта на сигурността", предава БТА.

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Северната писта на летището отново беше отворена за полети тази сутрин. Южната остана затворена, докато специалисти проучват предмета с помощта на технологии за обезвреждане на взривни устройства.

Товарен самолет се е сблъскал във въздуха с неизвестен обект малко след излитането си от летището в Лайпциг, което е наложило машината незабавно да се приземи извънредно в Хановер, съобщи източник на "Ройтерс".

Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и обекти, собственост на логистични компании.

Видео: "Ройтерс"

Полицията в Германия предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти - твърдения, които Москва категорично отрича, отбелязва "Ройтерс". Натали Дженинг, говорител на Министерството на външните работи на Германия, обясни, че армията не е замесена в разследването, то ще се води от федералната полиция.

Редактор: Ина Григорова