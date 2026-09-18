Откриха незаконно отглеждани екзотични животни в ресторант в София

Незаконно притежавани екзотични животни са намерени в ресторант в София, съобщават от РИОСВ. Проверката е извършена на 18 септември с екипи на БАБХ, 6-о РУ на МВР и Столичния зоопарк.

Констатирано е отглеждането на 16 костенурки – 3 китайски трионикс (Pelodiscus sinensis) и 13 жълтобузи (Trachemys scripta), 1 зелена игуана (Iguana iguana), 4 крокодила от вида очилат кайман (Caiman crocodilus), 2 американски енота (Procyon lotor) и 2 папагала от вида Жако (Psittacus erithacus), съобщават от РИОСВ. Животните се отглеждат в клетки, аквариуми и терариуми.

Част от установените видове подлежат на регистрация, други са определени като инвазивни.

При проверката не са представени документи за произхода на животните, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват.

На собственика е дадено предписание съответните документи да бъдат представени в РИОСВ – София в срок до 9 октомври 2026 г. При неизпълнение на предписанието животните ще бъдат отнети и ще се предприемат административнонаказателни мерки съгласно действащото законодателство.

В рамките на проверката е установено, че двата енота са инвазивен вид. Със заповед на директора на РИОСВ – София животните са отнети и са настанени в зоологическата градина.

За установеното отглеждане на енотите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

Редактор: Ина Григорова