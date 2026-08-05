Популярен мексикански TikTok инфлуенсър беше убит по време на живо излъчване в социалната мрежа. Сесар Гастелум, който има близо 600 000 последователи, е известен с комедийните си видеа.

Нападението е извършено в град Кулиакан, щата Синалоа, докато той е бил с приятели пред заведение за бързо хранене и предавал на живо.

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По данни на местните власти двама мъже с каски са пристигнали с мотоциклет. Кадри от излъчването показват как единият от нападателите открива огън срещу инфлуенсъра, който издъхва на място.

Представител на силите за сигурност в Синалоа потвърди смъртта на Гастелум и съобщи, че е започнала мащабна операция по издирване на извършителите.

Убийството е поредният тежък инцидент в Кулиакан - град, който остава арена на ожесточена борба между враждуващи престъпни групировки за контрол върху дейността на организираната престъпност.

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Случаят напомня за убийството на мексиканската инфлуенсърка Валерия Маркес през май 2025 г. Тя беше застреляна по време на живо предаване в TikTok от салона за красота, в който работеше, в град Запопан, щата Халиско.

Редактор: Цветина Петкова