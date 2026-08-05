Израел не е давал съгласие за плана на Съвета за мир за разоръжаване на „Хамас“ в Ивицата Газа. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

По думите му Тел Авив е получил единствено проект на предложението и е изпратил свои коментари, без да го одобрява. Това е първата официална реакция на израелското правителство след представянето на плана, който предвижда „Хамас“ да предаде оръжията си срещу изтегляне на израелските сили от Газа.

Николай Младенов разговаря с Нетаняху за разоръжаването на „Хамас“ и бъдещето на Газа​

Netanyahu:



Trump and his team think they can bring Hamas to disarm and demilitarize Gaza. They sent us a draft, we did not agree to it.



It's not our draft. We sent our comments. By the way, we sent our comments before we received a media campaign on the matter. This is our… pic.twitter.com/WwpeZzLEUI — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

В понеделник пратеникът за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп - Николай Младенов, се срещна с израелския премиер, след като в края на миналата седмица президентът на САЩ обяви, че Съветът за мир е постигнал споразумение за „пълното разоръжаване на „Хамас“, но твърдението му беше посрещнато със скептицизъм. Тогава разговорите между Младенов, Нетаняху и израелския му екип бяха определени като „конструктивни и детайлни“.

Основният спор остава последователността на изпълнение на договореностите. Според Нетаняху израелската армия няма да се изтегли от настоящите си позиции, докато „Хамас“ не предаде оръжията си.

През последните месеци Израел разшири военния си контрол в Ивицата Газа и понастоящем контролира над 60% от територията на анклава при около 53 на сто по-рано. Според в. „Таймс ъф Израел“ изявлението на Нетаняху показва, че Израел не е склонен да се върне дори до линиите, договорени при предишното споразумение за прекратяване на огъня.

От своя страна „Хамас“ настоява израелските сили първо да се изтеглят от Газа, преди групировката да предаде тежкото си въоръжение. На този етап остава неясно дали предложеният план може да бъде реализиран.

Редактор: Иван Иванов