Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано край бреговете в южната част на Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Трусът е станал в 12:14 ч. местно време, с епицентър на 32 км югозападно от остров Сарангани и дълбочина от 62 км, предава Тихоокеанският център за предупреждение за цунами. Към момента не е издадена тревога за цунами и няма данни за жертви или нанесени сериозни материални щети.

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Спасителят от остров Сарангани Харли Сауро разказа пред АФП, че земетресението е изненадало голям брой хора, събрали се на открито за получаване на държавна финансова помощ.

„Трусът беше доста силен. Видях хора в паника, които бягаха и крещяха. Земетресението стана, докато местната власт раздаваше помощи”, заяви той.

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Трусът идва след мощното земетресение от 8 юни на близкия остров Минданао, което срути редица сгради, предизвика свлачища и отне живота на най-малко 76 души. То беше причинено от разместване по Котабатския ров, което повдигна морското дъно с около два метра и оголи коралови рифове, нанасяйки сериозни щети на морската екосистема.

Земетресенията са ежедневие във Филипините. Страната се намира в тихоокеанския „Огнен пръстен” – зона с висока сеизмична и вулканична активност, простираща се от Япония през Югоизточна Азия до Тихоокеанския басейн.

Редактор: Мария Барабашка