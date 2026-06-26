Снимка: iStock
Не са издадени предупреждения за цунами
Земетресение с магнитуд 6,7 беше регистрирано край южните Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ. Трусът е станал в 19:42 ч. местно време на дълбочина 65,7 км, на около 21 км югозападно от град Сарангани на остров Минданао.
Само преди три седмици имаше силен трус в същия район, при който загинаха над 80 души.
Не са издадени предупреждения за цунами.
Продължава издирването на над 50 000 души след мощните трусове във ВенецуелаРедактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС, АФП
Последвайте ни