Земетресение с магнитуд 6,7 беше регистрирано край южните Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ. Трусът е станал в 19:42 ч. местно време на дълбочина 65,7 км, на около 21 км югозападно от град Сарангани на остров Минданао.

Само преди три седмици имаше силен трус в същия район, при който загинаха над 80 души.

Не са издадени предупреждения за цунами.

Продължава издирването на над 50 000 души след мощните трусове във Венецуела

Редактор: Дарина Методиева