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Броят на жертвите нараства
Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 1500 са били ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 хиляди души.
Има опасения, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките.
Трус от 7,5 по Рихтер във Венецуела, има жертви и много срутени сгради (ВИДЕО+СНИМКИ)
Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки – едното с дълбочина 20 километра под повърхността, а другото – 10, обясниха сеизмолози.
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