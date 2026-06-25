Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела в сряда, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщава CNN. Най-малко 32-ма души са загинали, а над 700 са ранени, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Той обяви извънредно положение.

Според американския център за геологически изследвания шансът бедствието да е взело над 10 хиляди жертви е 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им.

Основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре малко след 18:00 часа местно време. Само 40 секунди по-рано районът бил разтърсен от земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани и близо 20 вторични труса, които били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия.

Мощно земетресение във Венецуела причини щети на сгради (ВИДЕО)

Kадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади и облаци прах над засегнатите квартали. Свидетели разказват, че под руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора.

Най-сериозни щети са нанесени в района Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено заради разрушения.

САЩ и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.

„Сградата се люлееше силно от едната до другата страна. Никога не съм усещал подобно нещо“, разказва Роберто Гамас. Той допълва, че мебелите и предметите в апартамента му са паднали по време на труса.

„Чу се силен тътен, а предмети падаха навсякъде“, разказва още Коро Мартинес.

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„Бях вкъщи и успях да се облека. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като от филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините. Домоуправителят с бебето си и всички съседи слизаха. Но от едната сграда видях само едно семейство да излиза”, обясни Мария-Алехандра.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи, че трусът е усетен в множество щати на страната, включително Яракуй, Лара, Мерида, Арагуа, Карабобо, Ла Гуайра и Миранда. Той предупреди жителите да останат извън сградите заради опасността от вторични трусове, които могат да доведат до допълнителни срутвания.

„Трябва да бъдем особено внимателни с децата и възрастните хора. Свържете се с близките си и се уверете, че всички са в безопасност“, призова Кабельо в изявление по държавната телевизия.

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Властите са мобилизирали сили за сигурност и спасителни екипи в цялата страна. Като предпазна мярка е разпоредено временно спиране на газоснабдяването в някои сгради, докато продължават огледите на щетите.

Кадри от крайбрежния град Катия Ла Мар, северно от столицата Каракас, показват множество срутени сгради по склоновете на хълмове, както и дим, издигащ се от една от засегнатите постройки. Други записи разкриват сериозно повредени и частично рухнали жилищни блокове и високи сгради.

Кметът на община Чакао в Каракас Густаво Дуке съобщи, че над 500 спасители участват в издирвателните операции. До момента живи изпод отломките са извадени най-малко 18 души. По негови данни поне две сгради са напълно разрушени, а множество други са получили сериозни конструктивни повреди.

Геоложката служба на САЩ издаде най-високото ниво на предупреждение чрез системата PAGER, като предупреди, че трусът може да е причинил хиляди жертви и значителни икономически загуби. Според оценката много от сградите в засегнатия район са изградени от неармирана зидария и кирпич, което ги прави особено уязвими при силни земетресения.

Първоначално беше обявена опасност от цунами за райони в радиус до 300 км от епицентъра, както и за Пуерто Рико и Вирджинските острови. По-късно американските центрове за предупреждение за цунами отмениха тревогата и потвърдиха, че вече няма риск от опасни вълни.

Снимки: БГНЕС/ЕПА

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че ще направи обръщение към нацията във връзка с бедствието.

Atención: en breve me dirigiré a los venezolanos para informar sobre la situación tras el fuerte terremoto que ha afectado a nuestro país. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Земетресението съвпадна с официален празник във Венецуела, когато много хора са били по домовете си. Денят отбелязва историческата победа през 1821 г., която осигурява независимостта на страната от Испания.

Посолството на САЩ в Каракас публикува предупреждение към американските граждани във Венецуела, като ги призова да потърсят безопасно убежище и да избягват районите с нанесени щети.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas @usembassyve está siguiendo de cerca las consecuencias del terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben consultar https://t.co/4mLGy30ZRT.



Medidas a tomar:



- Evite las zonas afectadas y no… pic.twitter.com/seck6gqk0v — USA en Español (@USAenEspanol) June 25, 2026

От посолството препоръчаха на американските граждани да използват системата Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чрез която Държавният департамент на САЩ може да се свърже с пътуващи американци при извънредни ситуации и спешни случаи.

Видео: "Ройтерс"

Редактор: Цветина Петкова