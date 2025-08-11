Един човек загинал в силното земетресение в Турция в неделя привечер. Възрастният мъж е изваден от развалините на дома му, но по-късно починал в болница. Рухнали са общо 16 сгради, включително жилищни блокове. Ранени са 29 души, каза министърът на вътрешните работи. Властите са започнали оценка на щетите. Най-големи са разрушенията в град Синдирги.

Трусът беше с магнитуд 6,1 по Рихтер и епицентър на около 40 километра южно от регионалния център Балъкесир. Земетресението беше усетено в Истанбул. Над 500 са регистрираните вторични трусове в района на епицентъра. Най-силният от тях бил с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер. Той е регистриран около 5 часа тази сутрин.

Трусът е усетен и в Истанбул. Февзие Акман живее в мегаполиса от 25 години. Вчера малко преди земетресението, била вкъщи. Гледала новините. „Пред телевизора, леко съм задрямала, при което към 8:00 часа ми се обаждат близки, за да ме попитат как съм, тъй като е станало земетресение”, разказва Февзие Акман.

От тях разбрала за труса. По телефона първо разговаряла с дъщеря си. След това отново пуснала новините. Докато гледа кадрите, чула едно конкретно изречение от спасителите на място – „Има ли някой, който да чува гласа ми?”. Това върнало спомените ѝ към трагедията в Южна Турция преди 2 години. Тогава страната беше ударена от трус с магнитуд 7,8 по Рихтер, а десетки хиляди загинаха.



„Дай Боже никой да не го чува това изречение”, моли се Февзие Акман.

Извън пределите на Турция, земетресението е усетено още в България, Гърция, Кипър, Румъния и Северна Македония. По данни на Националния сеизмологичен център у нас трусът е бил усетен в Бургас, Ямбол, дори по високите етажи в Пловдив и Димитровград.

Снимка: БГНЕС

„Колеги в Турция казват, че от земетресение с подобна сила, та дори и до 7, жертвите са повече от паниката, отколкото от самото земетресение”, заяви проф. Николай Милошев.

Според експертите опасност от ново силно земетресение в региона на Турция на този етап няма. Случилото се вчера обаче отново събуди спомените за катастрофалното земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, което удари Турция през 2023 година.

Има ли опасност за страната ни

„Напълно възможно е и у нас да има силен трус. За съжаление, все още прогнози на земетресения не могат да се правят. Търсят се предвестници и много са открити, но еднозначно определение е трудно да се направи. Турция е значително по-активна страна, доста по-силно се измества, отколкото България, но еднозначно определение е трудно да се направи”, коментира директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН проф. Николай Милошев.