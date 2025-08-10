Снимка: iStock
Няма информация за пострадали или сериозни щети
В 19:53 часа Центърът за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обяви, че силно земетресение с магнитуд 6,1 е регистрирано с епицентър в района на град Балъкесир.
Земетресението бе усетено в много градове в регионите Мраморно и Егейско море, включително и в Истанбул. Имало е два вторични труса от около 4 по Рихтер.
По информация на НИГГГ-БАН епицентър е на 310 км от град Малко Търново, на 370 км от град Бургас и на 590 км от град София. До момента има данни земетресението да е усетено на територията на страната, в градовете Бургас, Хасково, Пловдив и София.
Земетресение от 6,4 по Рихтер разлюля Камчатка
Министърът на вътрешните работи Али Йерликая публикува съобщение в социалните мрежи, в което уверява, че към момента няма информация за пострадали или сериозни щети. Той посочи, че всички екипи на AFAD и свързаните институции са незабавно разположени на място и извършват огледи.
Снимка: НИГГГ-БАН
„В момента следим ситуацията в реално време. Изказвам най-добри пожелания към засегнатите от земетресението граждани. Нека Бог пази страната и народа ни от бедствия“, заяви Йерликая.Редактор: Румен Лозанов
