В 19:53 часа Центърът за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обяви, че силно земетресение с магнитуд 6,1 е регистрирано с епицентър в района на град Балъкесир.

Земетресението бе усетено в много градове в регионите Мраморно и Егейско море, включително и в Истанбул. Имало е два вторични труса от около 4 по Рихтер.

По информация на НИГГГ-БАН епицентър е на 310 км от град Малко Търново, на 370 км от град Бургас и на 590 км от град София. До момента има данни земетресението да е усетено на територията на страната, в градовете Бургас, Хасково, Пловдив и София.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая публикува съобщение в социалните мрежи, в което уверява, че към момента няма информация за пострадали или сериозни щети. Той посочи, че всички екипи на AFAD и свързаните институции са незабавно разположени на място и извършват огледи.

Снимка: НИГГГ-БАН

„В момента следим ситуацията в реално време. Изказвам най-добри пожелания към засегнатите от земетресението граждани. Нека Бог пази страната и народа ни от бедствия“, заяви Йерликая.

