Един човек е загинал в силното земетресение в Турция вчера. Възрастен мъж е изваден от развалините на дома му, но по-късно починал в болница.



Рухнали са общо 16 сгради, включително жилищни блокове. Ранени са 29 души, каза министърът на вътрешните работи.

Силно земетресение разлюля Турция, усетено е на много места в България



Трусът беше с магнитуд 6,1-ин и епицентър на около 40 километра южно от регионалния център Балъкесир. Той беше усетен в Истанбул и дори в някои райони на България.

Редактор: Мария Барабашка