Пожарът в Пирин отново се разгоря, огънят се насочва към Природния парк
Огнената стихия край Сунгурларе изпепели над 10 000 дка гори и лозя
Тлеещи огнища в Пирин отново се разпалиха
Огромен пожар избухна в близост до летището в София (СНИМКИ)
Пожар спря движението по АМ „Марица“ край Свиленград
Пожар избухна край Банкя
Трусът с магнитуд 6,1 край Балъкесир разруши 16 сгради
Един човек е загинал в силното земетресение в Турция вчера. Възрастен мъж е изваден от развалините на дома му, но по-късно починал в болница.
Рухнали са общо 16 сгради, включително жилищни блокове. Ранени са 29 души, каза министърът на вътрешните работи.
Силно земетресение разлюля Турция, усетено е на много места в България
Трусът беше с магнитуд 6,1-ин и епицентър на около 40 километра южно от регионалния център Балъкесир. Той беше усетен в Истанбул и дори в някои райони на България.
