Земетресение с магнитуд 6,3 бе регистрирано снощи в северозападната част на Венецуела, съобщи Геоложката служба на САЩ.
Епицентърът на земния трус е бил на около 24 километра източно-североизточно от Мене Гранде в щата Сулия, разположен на повече от 600 километра западно от столицата Каракас.
#Sismo: de Magnitud de 6.2 a 24 km ENE de Mene Grande, #Venezuela.— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) September 25, 2025
🔸️A través de videos en redes sociales las personas compartieron como se vivió el sismo de hoy.#EG #Georiesgos #Temblor #Terremoto #hoy #urgente #earthquake #quake #Jishin #SePreventivo #SeResiliente pic.twitter.com/NwkMKjX5Sg
Правителството на Венецуела не е съобщило още данни за земетресението, което според Геоложката служба на САЩ е било с дълбочина 7,8 километра.
🇻🇪#VENEZUELA | Pánico y desesperación vivió una familia en el estado de Zulia tras el #sismo de magnitud 6.3.#Sismo #Temblor #earthquake #terremoto #Maracaibo pic.twitter.com/MYvNpr7i16— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 25, 2025
Земният трус е бил усетен и в няколко департамента на съседна Колумбия. Мнозина местни жители са били евакуирани от жилищни и офис сгради в райони покрай границата.
Няма данни за жертви или щети в нито една от двете страни. Мене Гранде се намира на източното крайбрежие на езерото Маракайбо, важно за нефтената промишленост на Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от нефт в света.
🆘🇻🇪 | AHORA: Residents reeling after 6.2 magnitude earthquake rocks Venezuela. The nation has been on edge over a potential U.S. intervention amid a massive deployment of assets in South Caribbean.— Sociedad (@sociedadmedia) September 25, 2025
pic.twitter.com/et0bCofJ6n
Венецуелската държавна телевизия не прекъсна програмите си по време на земетресението и след него, включително научнопопулярна рубрика, водена от президента Николас Мадуро.
Губернаторът на Сулия потвърди, че регионалните власти са започнали да оценяват щетите по различни инфраструктурни обекти, като например болници, църкви и мостове, след земетресението с магнитуд 5,4.
„Оценяваме структурните щети, които са докладвани досега, включително по болницата „Луис Разети“ в град Пуебло Нуево, в община Баралт, и моста „Сан Педро““, заяви губернаторът пред църквата „Санта Барбара“ в Маракайбо – столицата на щата Сулия – чиято кула е претърпяла щети.
Калдера каза, че има щети и по Общата болница в Маракайбо, както и по някои светофари. Регистрирано е и прекъсване на електричеството в части от община Хесус Енрике Лосада.
Длъжностното лице заяви, че държавните сили за сигурност, Гражданска защита, както и инженери и техници от различните общини на Сулия, ще оценят всички възможни щети в региона през следващите часове.Редактор: Цветина Петкова
