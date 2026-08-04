Три лъва умряха в зоопарк в Токио, най-вероятно от топлинен удар, а други седем са под постоянно лекарско наблюдение. Причината за фаталния изход е комбинацията от гореща вълна и изключително висока влажност на въздуха в Япония.

От средата на юли 10 от общо 16 лъва в зоопарка „Тама”, разположен в западната част на японската столица, проявяват симптоми като загуба на апетит и намалена активност. Първата жертва е 3-годишна лъвица, починала на 28 юли. В края на миналата седмица са умрели още две женски – съответно на 11 и на 15 години.

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„Според нашия ветеринарен лекар причината за смъртта може да е топлинен удар”, обясни говорител на зоопарка. При животните са наблюдавани ясни признаци на дехидратация и мултиорганна недостатъчност.

Експертите посочват, че жегата по принцип е нещо обичайно за големите африкански котки, но те трудно понасят специфичния местен климат.

„Въпреки че лъвовете се считат за устойчиви на топлина, през последните години гледачите засилиха мерките за справяне с летните температури в Япония. Тук жегата е съпроводена с висока влажност, което е съвсем различно от сухата жега в Африка”, допълват от управата на зоологическата градина.

Заради инцидентите заграждението на големите котки, където посетителите обикновено се развеждат с автобуси като на сафари, е затворено до второ нареждане.

След като миналата година преживя най-топлото лято в историята си, японският архипелаг в момента отново е обхванат от гореща вълна. През последните седмици в някои региони температурите достигнаха 40 градуса по Целзий.

Редактор: Мария Барабашка