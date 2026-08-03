12-годишна западна низинна горила на име Мизани се възстановява успешно, след като стана първата в света, на която е извършена мастоидектомия. Това е новаторска операция за лечение на инфекция, разпространила се в части от черепа на животното, извършена в Сафари парка в Сан Диего.

Горилата, която тежи около 140 килограма, е претърпяла интервенцията, след като през март ветеринари забелязали, че не желае да отваря напълно устата си, има намален апетит и проявява признаци на болка в главата, като често я придържа с ръце и присвива очи. Компютърна томография, извършена във Ветеринарния медицински център „Хартър“ към сафари парка, установила синузит и мастоидит - инфекция на голямата кост зад ухото, която може да се срещне както при хората, така и при горилите.

Изправени пред потенциално животозастрашаваща ситуация, в рамките на няколко дни ветеринарни лекари и хирурзи сформирали мултидисциплинарен екип. Той планирал интервенцията, която се смята за първата документирана мастоидектомия на горила в света.

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Операцията е извършена от д-р Джефри Харис и д-р Криш Суреш - специалисти по хирургия на главата и шията в Калифорнийския университет в Сан Диего. Те работили в тясно сътрудничество с експерти по дивите животни от Сафари парка в Сан Диего.

По време на операцията хирурзите направили разрез от лявата страна на главата на Мизани, за да достигнат до инфекцията и да я дренират, след което отстранили засегнатата мастоидна кост и инфектираните тъкани, а накрая затворили раната. Операцията продължила около пет часа - от поставянето на упойката до възстановяването на животното след анестезията.

„Страхувам се, че ако не беше претърпял операцията, щеше да почине от усложнение, засягащо мозъка“, заяви д-р Харис. „Инфекцията щеше да се разпространи до мозъка му и той щеше да развие тежка мозъчна инфекция - менингит и мозъчен абсцес, което щеше да доведе до смъртта му“, допълва хирургът.

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По думите му било изключително удовлетворяващо да види как горилата се възстановява напълно след безпрецедентната операция. „Вдъхновяващо е като се замислиш, че успяхме да съчетаем съвременната медицина и да помогнем на това бедно животно, а след това да го видим как се чувства толкова добре, възстановява се отлично и няма никакви трайни увреждания“, каза Харис.

Мизани продължава да се възстановява добре след операцията. При преглед в началото на юни е установено значително подобрение и липса на признаци за усложнения, съобщават от Сафари парка в Сан Диего.

Редактор: Станимира Шикова