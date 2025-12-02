Кадър/Видео:"Ройтерс"
"50-те оперни гласове на България": Ново издание представя културното ни наследство пред света
Над 20 жени са убити в България от началото на 2025 г.
Грейна коледната елха на София
"Пресечна точка": За протестите срещу Бюджет 2026 и политическия отзвук на недоволството
Водата поскъпва от 1 януари
Нов център за хора с увреждания отвори врати в София
Това е първият представител на този вид, който се ражда в страната тази година
Бебе западна низинна горила е най-новият питомец в биопарка „Фуенгирола”. Това е първият представител на този критично застрашен вид, който се ражда в Испания за тази година и едва второто раждане на малко горилче в Европа.
Орангутан от критично застрашен вид се роди в зоопарк в Англия
Майката Уефа дала живот на бебето си под открито небе в събота пред погледа на гледачите си и на посетителите на зоопарка. Тя е част от развъдна програма на Европейската асоциация на зоологическите градини и аквариумите, насочена към опазването на вида, който е обявен за критично застрашен в списъка на IUCN.
Бебе "танцуващ" лемур с дебют пред публика в британски зоопарк (ВИДЕО)
Ръководството на зоопарка заяви, че новороденото изглежда здраво и е под нежните грижи на майка си.Редактор: Станимира Шикова
