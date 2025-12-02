Бебе западна низинна горила е най-новият питомец в биопарка „Фуенгирола”. Това е първият представител на този критично застрашен вид, който се ражда в Испания за тази година и едва второто раждане на малко горилче в Европа.

Майката Уефа дала живот на бебето си под открито небе в събота пред погледа на гледачите си и на посетителите на зоопарка. Тя е част от развъдна програма на Европейската асоциация на зоологическите градини и аквариумите, насочена към опазването на вида, който е обявен за критично застрашен в списъка на IUCN.

Ръководството на зоопарка заяви, че новороденото изглежда здраво и е под нежните грижи на майка си.

