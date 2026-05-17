СНимка: ЕПА/БГНЕС
ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)
Вижте как фенове на "Евровизия" посрещнаха новината за успеха на българската изпълнителка
Феновете на "Евровизия" ,събрали се по улиците на града домакин - Виена, за да гледат шоуто на голям екран, ликуваха след победата на DARA. Специалният пратеник на NOVA Запрян Запрянов улови момента, в който насъбрало се множество чува името на големият победител. Избухват бурни овации и радостни възгласи.
Кадрите вижте във видеото.
В центъра на австрийската столица се чуваха възгласи „Българи, юнаци!“. Еуфорията завладя фенове и делегации, а българското знаме се превърна в символ на вечерта, която ще остане в историята на конкурса.
