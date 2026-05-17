Феновете на "Евровизия" ,събрали се по улиците на града домакин - Виена, за да гледат шоуто на голям екран, ликуваха след победата на DARA. Специалният пратеник на NOVA Запрян Запрянов улови момента, в който насъбрало се множество чува името на големият победител. Избухват бурни овации и радостни възгласи.

В центъра на австрийската столица се чуваха възгласи „Българи, юнаци!“. Еуфорията завладя фенове и делегации, а българското знаме се превърна в символ на вечерта, която ще остане в историята на конкурса.