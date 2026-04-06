Меган, херцогинята на Съсекс, сподели нови видеоклипове с принц Арчи и принцеса Лилибет, които празнуваха Великден дома им в САЩ. Съпругата на принц Хари публикува видеа в Instagram, на които се вижда как семейството участва в лов на великденски яйца, храни пилета и се наслаждава на други празнични забавления.

В един от клиповете Лилибет се разхожда в градината със заешки ушички и с плюшено зайче в ръце, а в друг се вижда как Арчи украсява великденски яйца. Други кадри показват херцогинята на Съсекс да търси яйца в кокошарника, с надпис: "Весел Великден!".

Във Великобритания принц Уилям и съпругата му Катрин заедно с децата си присъстваха на традиционната великденска служба в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор за първи път, откакто на принцесата на Уелс беше поставена диагноза рак. Уилям поздравяваше събралото се множество пред замъка, докато двамата водеха шествието към службата заедно с децата си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

