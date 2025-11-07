Меган Маркъл се завърне на големия екран. Тя ще има епизодична роля във филма Close Personal Friends, в който участват още Лили Колинс, Джак Куейд, Бри Ларсън и Хенри Голдинг, сочат множеството информации.

Снимките в момента се провеждат в района на Лос Анджелис, съобщава Variety.

Херцогинята на Съсекс беше една от звездите на популярната съдебна драма „Костюмари“, но се отказа от актьорската професия, след като обяви годежа си с принц Хари преди осем години. Освен в този сериал тя участва още и във филми като "Шефове гадняри" и "Не ме забравяй" с Робърт Патинсън.

Снимка: Getty Images

По информация на Hollywood reporter филмът, в който ще участва Маркъл разказва за двойка „която среща и се сприятелява със знаменита двойка по време на пътуване до Санта Барбара“.

Херцогинята и херцогът на Съсекс живеят в луксозен квартал в Санта Барбара, САЩ с двете си малки деца.

Сред другите занимания на Меган са лайфстайл предаването „С любов, Меган“ и работата по нейния бранд As Ever, който представя конфитюри, чайове, свещи и вино.