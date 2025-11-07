Снимка: Getty Images
Херцогинята на Съкес е известна с ролята си в сериала "Костюмари"
Меган Маркъл се завърне на големия екран. Тя ще има епизодична роля във филма Close Personal Friends, в който участват още Лили Колинс, Джак Куейд, Бри Ларсън и Хенри Голдинг, сочат множеството информации.
Снимките в момента се провеждат в района на Лос Анджелис, съобщава Variety.
Обвиниха Меган Маркъл, че е копирала кулинарното шоу на Памела Андерсън
Херцогинята на Съсекс беше една от звездите на популярната съдебна драма „Костюмари“, но се отказа от актьорската професия, след като обяви годежа си с принц Хари преди осем години. Освен в този сериал тя участва още и във филми като "Шефове гадняри" и "Не ме забравяй" с Робърт Патинсън.
Снимка: Getty Images
По информация на Hollywood reporter филмът, в който ще участва Маркъл разказва за двойка „която среща и се сприятелява със знаменита двойка по време на пътуване до Санта Барбара“.
Херцогинята и херцогът на Съсекс живеят в луксозен квартал в Санта Барбара, САЩ с двете си малки деца.
Сред другите занимания на Меган са лайфстайл предаването „С любов, Меган“ и работата по нейния бранд As Ever, който представя конфитюри, чайове, свещи и вино.
Последвайте ни