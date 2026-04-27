Първото нещо, което трябва да проверите, ако решите да къмпингувате „на диво”, е дали мястото е разрешено за целта. Това каза в ефира на предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS Веселин Вълев, създател на „Къмпинг пътеводител 2024“.

Той обясни, че от миналата година има нови правила и зониране по Черноморието, като някои от местата вече са забранени за къмпингуване. Във вътрешността на страната няма такива ограничения, с изключение на териториите на националните паркове, уточни Вълев.

„Изключително важно е и да знаете дали мястото, на което отивате, е опасно от гледна точка на природата”, каза още къмпингарят.

Нов ред за палатките и кемперите край морето

Освен добро оборудване, е много важно да имаме и по-сериозен комплект за медицинска помощ с лекарства и пособия, както и репеленти и слънцезащитни продукти.

Веселин Вълев препоръча на хората, които никога не са ходили да къмпингуват, за първи път да го направят на място, където има удобства.

Огънят може да е много приятно нещо, но всъщност е изключително опасен, особено през лятото, подчерта къмпингарят. По думите му в никакъв случай не бива да се пали огън в гора, а ако е на открито място – не трябва да има вятър. Много е важно да се предвиди достатъчно вода, с която накрая да бъде изгасен огънят, каза още Вълев.

