НАТО възнамерява да отмени годишните си срещи на върха на фона на нарастващото напрежение между САЩ и европейските страни. Това съобщение на агенция „Ройтерс“, която се позова на свои източници в Брюксел и Вашингтон, бе цитирано от други световни агенции.

Това обаче „няма да повлияе“ на срещата на върха в Анкара през юли тази година, която вече е планирана и подготовката за която е в напреднала фаза.

За разлика от срещите на външните министри на НАТО три пъти годишно и на военните министри два пъти годишно, срещите на най-високо ниво на алианса винаги са били нередовни. В продължение на много години те се провеждаха средно веднъж на всеки две години. От началото на специалната военна операция на Русия в Украйна, срещите на върха на НАТО се провеждат ежегодно, с цел по-тясна координация в противодействието на Русия.

