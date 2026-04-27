Продукцията Michael, противно на множеството критики и проблемите по време на снимките, оглави северноамериканския боксофис с рекордните 97 млн. долара още в дебютния си уикенд. Лентата надмина предишни хитове като Straight Outta Compton и Bohemian Rhapsody, а глобалните ѝ приходи вече достигат 217,4 млн. долара. Но зад този успех стои въпросът “Колко от видяното на екрана е истина и кое всъщност е внимателно подбрана версия на живота на легендарния крал на попа?”.

Както при много музикални биографични филми, и Michael следва познатата формула - възход от трудното детство до световната слава, подкрепен от емблематично творчество. Историята проследява пътя на певеца от The Jackson 5 до соловия му триумф с албума Thriller. Филмът обаче съзнателно приключва разказа около ерата на хита Bad от 1987 г. - малко преди най-големите скандали в живота на Джексън. Това позволява на зрителите да се фокусират върху музиката и успехите му, без да навлизат в най-противоречивите теми.

Именно тук започват разминаванията с реалността. Част от ключовите събития са пренаредени или представени неточно. Ранните години на групата и пробива в Motown Records с ролята на Даяна Рос е художествено променена. Според изданието STALE The Jackson 5 не са „открити“ директно от Рос, както често се внушава в популярната култура и във филма. Реално групата прави силно впечатление на музиканта Боби Тейлър от Bobby Taylor & the Vancouvers, който ги кани да направят запис и ги препоръчва на основателя на Motown Records - Бери Горди. Ролята на Даяна Рос идва по-късно и е до голяма степен маркетингов ход. Когато Motown подписват договор с групата, лейбълът решава да ги представи като нейно „откритие“, за да им осигури по-силен старт и публичност.

Други детайли, като времето на създаване на хитове или появата на емблематични моменти като емблематичната "лунна походка", също са изместени хронологично. Дори лични моменти като здравословните му проблеми или появата на ексцентрични елементи от живота му са представени по-рано или по-късно от действителността.

Най-същественото обаче е това, което филмът не показва. Обвиненията срещу Джексън, които години наред белязаха публичния му образ, отсъстват почти изцяло не само като творчески избор, но и поради правни ограничения. Според информация, цитирана от Billboard, първоначалният сценарий е включвал случаи като този със семейство Чандлър, които повдигат обвинение срещу поп звездата за сексуално посегателство над 13-годишния им син, но впоследствие сцените са преработени.

Michael се позиционира като „безопасна“ версия на историята на краля на попа - впечатляваща като зрелище и музикален трибют, но селективна като биография.

Редактор: Ралица Атанасова