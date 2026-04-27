Представители на петте формации в новото Народното събрание се събраха на техническа среща преди да удари първият звънец. На нея беше решено и как ще се разпределят местата в пленарната зала.

ГЕРБ запазват своето място от 51-вото НС. Групата на ДПС ще разделя първите и вторите. Смяна на местата има при ПП-ДБ, които заемат позицията на „Възраждане” и ИТН. Депутатите от партията на Костадин Костадинов пък ще седнат зад банките на БСП.