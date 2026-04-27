Президентът Илияна Йотова обяви кога свиква 52-рото Народно събрание. Новоизбраните депутати се събират в 10 ч. в четвъртък - 30 април. След това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията.

Веднага след клетвата парламентът избира свои председател и заместник-председатели. След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях. Следва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“. По думите на Йотова веднага след първото заседание на парламента ще бъде задействана конституционната процедура, като държавният глава ще се съобрази с празниците.

„Убедена, че ще видим нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъдат променени стилът и начинът на работата в Народното събрание, да се говори с уважение както между депутатите, така и към всички български граждани. Очаквам и бързи и смели решения”, подчерта президентът.

Според държавния глава пред новото правителство има много по-важни задачи от връщането на конституционните правомощия на президента, които бяха преправени. „Един от приоритетите трябва да е приемането на бюджета за тази година”, смята Йотова.