Церемонията по наградите "Оскар" тъкмо отмина, но филмът „Проектът „Аве Мария“ вече привлича внимание в надпреварата за следващите златни статуетки. Продукцията се представя силно в кината в САЩ, привличайки публика в огромни мащаби.

Научнофантастичният приключенски филм с участието на Райън Гослинг и Сандра Хюлер е спечелил около 80,5 милиона долара от продажба на билети през първия си уикенд. Агенцията за проследяване на боксофиса "EntTelligence" изчислява, че това се равнява на около 5 милиона зрители. Филмът оглави без проблем боксофис класацията в САЩ, надминавайки всички очаквания с рекорден старт за студиото "Amazon MGM", чийто предишен рекорд беше „Крийд 3“ с 58 милиона долара през 2023 г.

Името на Райън Гослинг е сред първите, които се споменават в ранните прогнози за „Оскар“, благодарение на главната му роля във филма.

Адаптация по популярния роман на Анди Уеър, филмът проследява историята на Райланд Грейс, учител по природни науки в начално училище, който се събужда сам на космически кораб, намиращ се на светлинни години от Земята, без да си спомня как е попаднал там. Докато парченцата от пъзела бавно се нареждат на мястото си, се разкрива и ужасяващата реалност, че той е бил изпратен на мисия, за да разбере защо Слънцето умира и да спре изчезването на човечеството, преди да е станало твърде късно.

