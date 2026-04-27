Движението е ключово за развитието на детето още от първите месеци. Именно чрез него то започва да открива света и да правят първите си самостоятелни избори.

Тази промяна обаче се случва постепенно – стъпка по стъпка. И докато ние, родителите, често очакваме с нетърпение „следващото постижение“, е важно да знаем как да подкрепим детето, без да изпреварваме естествения му ритъм. Защото в двигателното развитие не скоростта е най-важна, а редът, в който се изграждат уменията.

Как се развива бебето – основни ориентири

Макар всяко дете да се развива със свое темпо, има основни етапи, които помагат на родителите да се ориентират.

• Около 3–4 месец

Бебето започва да държи стабилно главата си и да се обръща по корем.

• Около 5–6 месец

Появяват се първите опити за обръщане в двете посоки и повдигане на тялото.

• Около 6–8 месец

Периодът, в който много бебета започват да седят стабилно и да пълзят.

• Около 9–12 месец

Изправяне с опора и първи опити за придвижване покрай мебели.

• След 12 месец

Първи самостоятелни крачки.

Ето кои са основните моменти, на които да обърнем внимание:

Пълзенето

Много родители се радват, когато детето пропусне пълзенето и се изправи веднага, но всъщност този етап е „златният стандарт“ за здрава стойка. Пълзенето укрепва мускулите на гърба и коремчето, които по-късно ще държат гръбнака изправен.

Най-добрата подкрепа тук е свободното време на пода. Оставете бебето да изследва пространството самостоятелно – това е неговата най-полезна тренировка.

Дилемата за проходилката

Темата за проходилките е една от най-дискутираните сред родителите и специалистите, а мненията често са разнопосочни. Докато за едни те са практично улеснение в ежедневието и начин детето да се забавлява, много експерти по детско развитие съветват да се подхожда с внимание към тях. Основното притеснение на специалистите е, че проходилката може да постави тялото в позиция, за която мускулатурата още не е напълно готова.

Важно е да знаем, че без значение каква страна ще заемете в този дебат, най-добре е да се консултирате със специалист как правилно да подкрепите детето в периода на прохождане, за да сте сигурни, че то стъпва стабилно и уверено.

Първите обувки – кога и какви?

Един от най-честите въпроси е кога да купим първите обувки. Истината е, че докато бебето се учи да стои стабилно у дома, е най-добре да бъде босо или по чорапи с антихлъзгаща подметка. Усещането на повърхността помага на свода да се оформи правилно. Обувките стават необходими едва когато детето започне да прави уверени крачки навън.

Отговори на тези и още много други въпроси ще може да получите от водещи специалисти по време на тазгодишното безплатно събитие на „Ох, на мама!" за бременни и родители, което ще се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК в София.

Редактор: Станимира Шикова