Цецо Елвиса преживява един от най-силните периоди в кариерата си. В рубриката „Предизвиквам те“ на „Социална мрежа“ той сподели: „Много съм щастлив. Нещата вървят добре. Даже бих казал, че в момента кариерата ми е в някакъв такъв пик. Най-накрая улучих правилната формула.“ По думите му ключова роля за това има срещата с легендата Мими Иванова, която той определя като „истинско вдъхновение“.

Съвместната им работа започва почти на шега, но бързо се превръща в музикален проект. „Нещата, когато най-малко ги планираш, стават шедьоври“, казва изпълнителят. Първият им дует вече е факт, а съвсем скоро ще излезе и втори. „Вчера следобед записахме второ парче. Нека да бъде тайна, но открехваме леко завесата, че направихме втори дует. Песента е нова версия на “Двата бряга”“, разкри той.

Азиатско фюжън меню от Цецо Елвиса в „Черешката на тортата“

Проектите на Елвиса са насочени към възраждане на българската музикална класика. „Решил съм да възкресявам стари български парчета на нов глас с носталгия към по-възрастното поколение и с малко образователна цел към младите“, обясни той.

Изпълнителят подготвя и личен сценичен проект. „Ще бъде нещо като моноспектакъл… изцяло изграден върху случки от моя живот“, разказа той. Работното заглавие е „От "Люлин" до Грейсланд“. Това е символична история за пътя от софийския квартал до мечтата по Елвис. „Не е важно къде живееш, а какво носиш в душата си“, казва Цецо Елвиса.

Целия разговор вижте във видеото.