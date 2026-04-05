Версайският дворец е световноизвестен като бившата резиденция на Краля Слънце. Но какъв е бил животът в двора за аристокрацията? Помпозност и разкош! Но без тоалетни? Или е имало? Стени с тайни врати и много любовници?

Ето три тайни за двореца. Разказва „Дойче Веле”:

Версайският дворец се намира на 20 километра югозападно от Париж. Всяка година няколко милиона посетители от цял свят отиват, за да го видят.

Флави Люру разказва, че освен известните крале, важна роля в двора са играели и любовниците. Една от най-известните била мадам Дю Бари – любовницата на крал Луи XV. Тя живяла в луксозни покои на двореца и дори имала баня с топла вода – лукс за онова време.

Апартаментът ѝ бил обзаведен със скъпоценен порцелан и разкошни мебели. Бил голям – почти 350 квадратни метра.

„Живяла в този апартамент почти 4 години. Той бил изключителен заради размера, местоположението и обзавеждането си, както се вижда от великолепните златни декорации”, разказва Флави Люру

Тайна номер 1

Врата в стената на спалнята води директно към една от личните стаи на краля – библиотеката. До нея се стига по малко стълбище.

Тайна номер 2

Тоалетните от днес не са съществували през XVIII век.

„Често се казва, че във Версай имало липса на хигиена, но това не е вярно. Тук имаме кралско биде. Това е наистина нещо специално. Керамиката в бидето на краля е красиво изработена”, разказва Матио Де Виня, директор на изследователския център във Версай.

Тайна номер 3

Освен литературата, Луи XVI имал и друга страст – химията. Той обичал да провежда експерименти в тайна стая, за която знаели само най-близките му довереници.

„Намираме се в химическата лаборатория на Луи XVI, която е открита през 1780 година. Това е една от многото научни стаи около Мраморния дворец, за това и подът е с плочки. Преди това стаята имала паркет, но тъй като се използвали химикали, можело да е опасно, ако течни вещества се пръснат по пода”, разказва разказва Матио Де Виня.

„Таванът е доста висок и има отвор над прозореца, в случай че възникнат химични реакции. В камината има печка за експерименти”, разказва още експертът.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова