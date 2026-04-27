Има заявки, че Румен Радев ще е следващият премиер. И парламентарната практика сочи, че е добре спечелилата изборите сила да е представена от нейния лидер и в изпълнителната власт. Това коментира в предаването „Денят на живо” бившият служебен министър-председател Стефан Янев.

По отношение на бъдещите министри, Янев смята, че ще има както познати лица от служебните кабинета, така и нови.

„Последните 2-3 месеца нещата се развиха бързо. Кампанията беше тиха. Трудно мога да кажа, че сме видели всички лица в този екип. Предполагам, че това е въпрос в развитие. Ще го гледаме в следващите месеци”, каза Янев.

Що се отнася до самия него, той смята, че не е логично да получава и приема предложения за участие във властта, тъй като е председател на негова партия – „Български възход”. „Такива разговори не е имало и нямам подобни намерения”, каза Янев.

Запитан дали смята, че бъдещият кабинет ще направи ревизия на предишния, включително на подписаното 10-годишно споразумение за подкрепа на Украйна, Янев каза: „Всеки един кабинет, всяка една политическа сила, която има или е сформирала мнозинство в парламента, започва с някакъв вид ревизия – не само на предходния кабинет, в случая - служебния, но може би и по-назад. Такава ревизия очаквам да бъде направена. До какво ще доведе тя и до какви управленски решения – предстои да видим”.

Според него следващият кабинет ще трябва да има дисциплина при харченето на пари. Янев каза, че в момента не се знае колко е реалният дефицит. И припомни, че един от първите въпроси, с които ще се занимаят следващата власт и следващото НС, е гледането на бюджета за тази година.

„Първо - на базата на ревизията на финансовите резултати и данни, които има държавата, ще бъде изготвен проектът на бюджета. И тогава ще стане ясно колко е реалният дефицит. За съжаление вероятно е по-голям от всички официални данни и от записаното в Закона за бюджета, че не трябва да надвишава 3%”, коментира Янев.

Редактор: Ина Григорова