От днес започва издаването на новия български паспорт. Въвежда се и документ с валидност 10 години, като се запазват и досегашните 5-годишни паспорти.

От юни пък започва издаването на новите лични карти. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на откриването на нов център за административно обслужване на МВР. Той обясни, че с новия център България преминава към централизирана персонализация на документите за самоличност – модел, който се прилага и в други държави от Европейския съюз.

"Искам да подчертая, че в България имаме проблем с връзката между управленията, но днес виждаме как различни правителства са работили за постигането на една много важна цел", заяви Дечев.

Редактор: Цветина Петрова