Снимка: gettyimages
Това изисква комбинация от оперативни и технологични действия, каза израелският премиер
Двойната заплаха от ракетите и дроновете на „Хизбула” налага продължаване на военните действия в Ливан, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от „Франс прес”.
„Все още остават две основни заплахи от „Хизбула” - 122-милиметровите ракети и дроновете. Това изисква комбинация от оперативни и технологични действия”, каза Нетаняху.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Алексей Маргоевски, БТА
Последвайте ни