Двойната заплаха от ракетите и дроновете на „Хизбула” налага продължаване на военните действия в Ливан, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от „Франс прес”.

„Все още остават две основни заплахи от „Хизбула” - 122-милиметровите ракети и дроновете. Това изисква комбинация от оперативни и технологични действия”, каза Нетаняху.

Израелската армия - с нови заповеди за евакуация в Ливан

