„На кафе“ с проф. Любомир Стойков, Рене Карабаш, Жорони и Крис Риска
Кастингите на „Игри на волята“ събират желаещи от цяла България и извън страната
Борис Христов: Обичам да пея и се радвам, че имам публиката на "Като две капки вода"
Емоционална игра и приятни спомени в "Сделка или не"
Шумникови се изправят срещу Мушмули в "Семейни войни"
„Да хванеш гората“ в София: Над 25 производители на натурални продукти на занаятчийския базар
Коментар на Надежда Рангелова, Никола Вапцаров и Милен Желев
В първия ден на работната седмица в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Надежда Рангелова, юристът Никола Вапцаров и политологът Милен Желев.
На преден план те поставиха водещата тема за състава на следващото 52-ро Народно събрание. В четвъртък в 10 часа новоизбраните депутати ще положат клетва.
След това коментаторите обсъдиха необходимата месечна издръжка за живот на българина. Според последните изчисления на синдиката КНСБ един работещ у нас трябва да има чист доход от поне 818 евро, а когато семейството е 3-членно, сумата трябва да е около 1500 евро.
Цялото предаване гледайте във видеото.
