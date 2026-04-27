52-то Народно събрание ще има изцяло ново разпределение не само на местата в залата, а и на кабинетите. До консенсус се стигна след среща, която продължи повече от три часа. Въпреки че от „Прогресивна България” обявиха, че ще водят разговори с колегите си по основните въпроси, засега с никоя от останалите формации не е обсъждана позицията на председател на парламента, който трябва да бъде избран още в четвъртък.

„Беше консенсусно, всички колеги проявиха разбиране по подреждането. Ние запазваме нашите си кабинети в едната част, друга част освобождаваме за колегите от „Прогресивна България”. Не е коментирано все още името на председател на НС”, каза Жечо Станков от ГЕРБ.

За шест изхода и шест отделни стаи се заговори заради възможността „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” да направят две отделни парламентарни групи.

„Ако сте разделени, имате двама зам.- председатели на НС, имате различен подход като става дума за разпределение по комисии. Има и предимства, има и недостатъци. Ясно е, че ще бъдем по-малки като отделни парламентарни групи”, каза Николай Денков от ПП.

От „Демократична България” по-скоро виждат общо парламентарно бъдеще.

„Забиването в технически въпроси, да има повече зам.- председатели, да има различно разпределение на пленарното време не отговаря на основния политически въпрос – как да бъдем ефективна опозиционна сила”, каза Надежда Йорданова от ДБ.

От опозицията очакват както всяка една група да има заместник-председателско място, така и да оглавят водещи комисии в парламента.

„Има утвърдени парламентарни практики, както по отношение броя на зам.- председателите, които трябва да има всяка една група, така и по отношение на местата и достъпа до парламентарната трибуна. Тъй като към момента сме 5 парламентарни групи, а може би и 6, а изходите са точно 6, може би самите групи и контактната група ще се разберат”, каза Петър Петров от „Възраждане”.

Различия между ПП и ДБ има и по предложеното от "Демократична България" коалиционно споразумение.

„Ние предложихме коалиционно споразумение, което да изяснява въпросите за вземане на решение, формиране на политики, кадрова политика”, каза още каза Надежда Йорданова.

„Предложението е да отидем и да станем дясна партия. Това, според нас, не е удачно, защото означава да се затворим в тези рамки, които дясната демократична общност винаги се е затваряла през годините”, допълни Денков.

От двете формации остават на единна позиция, че трябва да имат обща кандидатура за президент. „Продължаваме промяната” вече посочиха като възможност името на служебния премиер Андрей Гюров. „Демократична България” все още се въздържат от коментар дали биха го подкрепили.

Междувременно, два дни преди началото на новия парламент, ГЕРБ събра актива на партията в Пловдив, за да обсъдят резултатите и бъдещите действия на формацията в Народното събрание. Срещата се проведе изцяло при закрити врата.