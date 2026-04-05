Пътуването соло не винаги е лесно, особено за жените, които често се чувстват несигурни. Репортерът на „Дойче Веле” Диана Пинер споделя съвети как да се чувствате по-сигурни, ако пътувате из Германия сами.

По принцип страната е безопасна дестинация. Първият съвет е да внимавате да не пристигате твърде късно на ново място за първи път.

„Имайте предвид, че германските влакове не са винаги точни. През октомври 2025, например, всеки втори влак за дълги разстояния беше закъснял. Ако отивате на летището или хващате свързващ влак, оставете допълнително време. Да изпуснете полета не е приятно. Нито пък чакането сама на гара в тъмното. Така че планирайте предварително”, съветва репортерката.

Настаняването

Ако пътувате с ограничен бюджет, ще намерите хостели с общежития само за жени в големи градове като Берлин, Хамбург или Кьолн.

„Осъзнахме, че има голямо търсене, защото хората често питаха за общежития само за жени. За много жени, които пътуват сами, е важно да се чувстват сигурни. Може да идват за първи път на соло пътуване и да не са свикнали да споделят стая с непознати. Искат да са сред жени, което ги успокоява и прави преживяването им по-приятно”, разказва притежателка на такъв хостел.

Срещи с нови хора

Да пътуваш сама не означава, че трябва да правиш всичко сама. Соло пътуването отваря вратата за срещи с нови хора.

Хората в Германия не са много отворени. Германците имат нужда от време, за да опознаят някого. За щастие има много приложения, които помогнат.

