Ден след като 31-годишен мъж откри огън на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, властите все още търсят мотива за стрелбата. Следователите преглеждат съобщение, изпратено от заподозрения, в опит да разберат какво го е накарало да се превърне от уважаван калифорнийски учител в потенциален убиец.

Очаква се заподозреният за стрелбата в хотела да се яви в съда, където официално ще му бъдат повдигнати две обвинения. Едното е за нападение над федерален служител, а другото - за използване на огнестрелно оръжие с престъпна цел. Временно изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш обаче не изключи възможността да бъдат добавени още обвинения в хода на разследването.

Въпреки притесненията заради сигурността, планираната визита на британския крал Чарлз III остава в сила. Очаква се той и кралица Камила да пристигнат в САЩ малко по-късно днес.

Въпреки стрелбата във Вашингтон: Визитата на крал Чарлз III в САЩ ще се състои по план

Следователите смятат, че стрелбата е била насочена срещу президента Доналд Тръмп и висши служители.

„Не искам да се изказвам повече по този въпрос, тъй като все още не разполагаме с конкретни данни за конкретни членове на администрацията”, каза Тод Бланш.

Нападателят, стрелял на събитие на Белия дом - въоръжен с пистолет, дългоцевно оръжие и няколко ножа

Междувременно президентът Тръмп коментира случая в интервю за CBS News. Той също обясни, че вечерята на кореспондентите от Белия дом ще се проведе отново. „Не се притеснявах. Разбирам живота. Живеем в луд свят. Трябва да я проведем в рамките на 30 дни. Ще има още по-голяма сигурност и по-широк охраняем периметър. Всичко ще бъде наред”, каза Тръмп.

Следователите проучват живота и възможните мотиви на 31-годишния Коул Томас Алън. В текстовете, споделени със семейството малко преди стрелбата, заподозреният учител от Калифорния описва себе си като „приятелски настроен федерален убиец”.

„Ако беше избухнало взривно устройство, щеше да елиминира президента, вицепрезидента и председателя - тримата в линията на наследяване”, обясни Майкъл Маккол, бивш председател на Комисията по вътрешна сигурност.

Семейството на Алан е уведомило полицията за неговите текстове само минута преди инцидента, съобщиха от Белия дом.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Ина Григорова