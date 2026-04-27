Държавната визита на Крал Чарлз III в Съединените щати ще се състои днес, както е планирано, въпреки стрелбата по време на вечеря във Вашингтон, на която присъстваше американският президент Доналд Тръмп. Това съобщи Бъкингамският дворец след разговори с американски официални лица. Британският крал и съпругата му Кралица Камила трябва да пристигнат в Съединените щати за четиридневно държавно посещение.

След като мъж откри стрелба по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите, възникнаха въпроси относно сигурността. Американските власти смятат, че атаката вероятно е била насочена срещу президента и представители на администрацията.

31-годишният заподозрян беше арестуван. Пред Fox News Тръмп направи първи коментар за извършителя: „От доста време насам в сърцето му се е таяла много омраза. Било е нещо силно свързано с религията – силно антихристиянско. Току-що беше публикуван негов манифест, можете ли да повярвате? Той е имал големи проблеми в живота си. Семейството му е знаело, че е имал затруднения“. Той нарече задържания „радикализиран и болен“.

Властите потвърдиха, че той е бил гост на хотела, в който се провеждала официалната вечеря на американския президент. Коул Томас Алън публикувал манифест със своите намерения, който според властите изпратил по имейл до свои близки и познати около 10 минути преди началото на стрелбата. В него той се определя като „приятелски убиец на федерални служители“. Вярвал, че негов дълг е да се прицели в представители на правителството, започвайки от най-високопоставените.

Това, което прави впечатление, е, че той създал категории хора, които според него „заслужават“ да бъдат ликвидирани. Може би най-шокиращата част от манифеста гласи, че въпреки че не всички гости са негова основна цел, той би преминал през всички, за да достигне до федералните служители.

Тръмп има сложни отношения с медиите, а тази официална вечеря имаше за цел да ги подобри. Това е традиционно, бляскаво събитие, посветено на Първата поправка на американската конституция - свободата на словото. Президентът отдавна очакваше с нетърпение събитието, което щеше да бъде неговото първо като държавен глава, защото при предишния му мандат избухна пандемията от COVID-19 и тя осуети плановете му.

От една страна Тръмп често критикува медиите, наричайки материалите им „фалшиви новини“, но от друга редовно им дава достъп до себе си и администрацията си. Само час и половина след инцидента той даде пресконференция, в която похвали журналистите и говори за необходимостта от обединение.

Притесненията относно сигурността остават сериозни. В манифеста си нападателят дори критикува "Сикрет сървис", наричайки ги "некомпетентни". Мъжът споделя, че очаквал много по-строги мерки - въоръжени агенти на всеки няколко метра и засилен контрол в хотела. Към момента се смята, че той бил „самотен вълк“ и действал сам. Има данни, че имал връзки с група, наречена The White Awakers, но няма доказателства, че тя стои зад атаката.

Разследването продължава, като предстои да се изясни дали извършителят страда от психично заболяване, или става въпрос за радикализация, свързана с политиката на Тръмп.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева