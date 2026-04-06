Кралският балет на Великобритания се подготвя за голямо турне в Азия, което ще отведе близо 150 души до Сингапур и Япония. В Лондон вече тече усилена организация и се подготвят стотици костюми, обувки и сценични аксесоари.

Над 2000 елемента – от сценични костюми до най-дребни детайли като чорапогащи и гримове – ще бъдат транспортирани заедно с трупата. Подобна логистика се оказва все по-сложна, особено през последните години заради повишени разходи и усложнени транспортни маршрути.

Конфликтите в Близкия изток също оказват влияние, като променят корабните маршрути и удължават времето за доставка. Това налага част от оборудването да отпътува по-рано, а костюмите да бъдат разделени между морски и въздушен транспорт.

Удивителната история на примабалерината на Кралския балет Марго Фонтейн

Зад кулисите работи екип от около 150 души – танцьори, техници, физиотерапевти. Важна част от подготовката е и изработката на балетни обувки. В трупата има 48 балерини, всяка от които разчита на около 10 чифта палци за турнето, като влажният климат в Япония изисква още по-честа подмяна.

Сценичните екипи вече са направили оглед на залите в Токио и Сингапур, за да адаптират декорите и хореографията към различните пространства, като целта е спектаклите да запазят същото качество, както в Лондон.

Въпреки предизвикателствата, мисията остава непроменена – магията на балета да достигне до публиката. Представленията в Сингапур са планирани за края на юни, а в Токио – през юли.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева