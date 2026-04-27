През последните два месеца плащаме значително повече за гориво, но експерти отбелязват стабилизиране на пазара през изминалите седмици. Можем ли да очакваме най-накрая значителен спад?

Цената на дизела в рамките на последните две седмици е 1,77 евро, а бензинът дори е поевтинял с един цент и се закрепва на 1,48, сочат данните на НАП. Цените са стабилни, но високи, отчитат от бензиностанциите.

Трайчо Трайков: Няма опасност от недостиг на горива в България

"Няма никакъв проблем с доставките на горива, достатъчно наличности има в базите. В това отношение не бива да има никакви притеснения сред населението. Не бих казал, че търсенето е намаляло - то остава устойчиво, дори се забелязва леко повишаване предвид сезона, в който се намираме", коментира Ангел Димитров, собственик на бензиностанция.

На края на мандата на служебната власт енергийният министър отчита като особен успех именно програмата за помощи за горивата с 20 евро за социално слабите, както и премиите за транспортния и земеделския бранш.

"Веднага представихме пакет от мерки, които бяха възприети като златен стандарт и от други страни в ЕС. Но следващото управление ще има своите виждания", заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

На този етап не може да се каже каква част от мерките ще останат в сила след смяната на властта. "Редно е новото управление да прецени. Тези мерки важат, докато ръководството е в ръцете на служебното правителство", посочи още той.

Ще има ли недостиг на авиационно гориво у нас и поскъпват ли самолетните билети?

Ако на бензиностанциите се забелязва успокоение, то при самолетното гориво не е съвсем така. Цената на керосина на едро остава достатъчно висока, че да избие през цената на билетите за полети. Във времена на криза като сегашната авиационното гориво възлиза на между 30 и 40 процента от цената на билета.

"Увеличаване на цените може да се забелязва - минимално с между 5 и 10%, а на някои места, където е претоварено с полети, може да стигне и до 20 на сто", заяви Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.