Преди да бъде погребан под пепелта от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., стените на Помпей може да са били обстрелвани с древно оръжие, наподобяващо „картечница“, сочи ново изследване.

Според публикация в Heritage, цитирана от БГНЕС, необичайни следи от удари по северната част на укрепленията вероятно са причинени от полиболос – повтаряща се балиста, използвана по време на обсадата на града от римския генерал Сула през 89 г. пр. Хр.

Стените на Помпей и днес носят следи от тази обсада. Освен кръгли вдлъбнатини от катапулти и прашки, археолозите са открили и четириъгълни, „ветрилообразно“ разположени следи, които се отличават от останалите.

Чрез 3D моделиране изследователите стигат до извода, че те съответстват на снаряди, изстрелвани от полиболос – оръжие, способно да изстрелва бърза серия от стрели чрез торзионен механизъм. Според учените то вероятно е използвано срещу защитници по кулите и стените, а не за разрушаването им, което обяснява защо част от снарядите са пропуснали целите си.

Полиболосът е описан още през III век пр. Хр. от гръцкия инженер Филон от Византион като особено ефективен срещу единични цели. Смята се, че римляните са възприели технологията от Родос, където тя е била развита.

Изследователите допускат, че Сула може да е използвал именно такова усъвършенствано многозарядно оръжие по време на обсадата на Помпей.

