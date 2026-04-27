Лек автомобил, спрял да пропусне пешеходци, след удар отзад от друга кола блъсна майка с шестодишно дете в Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден около 12:05 часа.

Майката с детето, както и жената, шофирала ударения автомобил, са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“. Всички са с повърхностни наранявания и след оказване на медицинска помощ са освободени за домашно лечение.

Заради инцидента улицата беше затворена за движение за близо два часа, съобщава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни.

