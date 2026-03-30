„Проектът „Аве Мария“ запази водещата си позиция в боксофиса на Северна Америка, като спечели 54,5 милиона щатски долара през втория си уикенд в киносалоните и отбеляза спад от едва 32% спрямо премиерата си, съобщава АП.

Научнофантастичният филм на Фил Лорд и Крис Милър с Райън Гослинг в главната роля вече реализира приходи от 300,8 милиона щатски долара в световен мащаб само за две седмици.

На второ място е анимацията „Хопъри“ на студиото „Пиксар". Продукцията добави 12,2 милиона щатски долара в четвъртия си уикенд в кината.

Ще се превърне ли „Проектът „Аве Мария“ в следващия голям фаворит за „Оскар“

Основното ново заглавие за уикенда – хорърът "They Will Kill You", дебютира на трето място със скромните приходи от 5 милиона щатски долара, което подсказва, че публиката може и да започва да се уморява от жанра.

Топ пет се допълва от боливудското продължение "Dhurandhar: The Revenge+ („Дхурандхар: Отмъщението“) и „Споменът за него“.

