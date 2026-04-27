Сериалът "Теория за големия взрив" получава нов спиноф сериал. Stuart Fails to Save the Universe излиза от юли по HBO Max от юли и ще зарадва феновете на нърд поредицата, връщайки отново на екран познатите актьори Кевин Съсман (Стюарт Блум), Лорън Лапкус (Денис), Брайън Поузен (Бърт Киблър) и Джон Рос Боу (Бари Крипки).

Те обявиха новината по време на събитието CCXP Mexico City.

Оригиналната музикална тема за сериала ще бъде създадена от носителя на награди „Еми“ и „Грами“ Дани Елфман, известен с работата си по филмите на Тим Бъртън "Кошмарът преди Коледа" и "Булката труп".

The show is set in the future with Stuart tasked with fixing reality after a multiverse armageddon.



Логлайнът на сериала е следният: „Собственикът на магазина за комикси Стюарт Блум е натоварен със задачата да възстанови реалността, след като поврежда устройство, създадено от Шелдън и Ленард, като неволно предизвиква мултивселена апокалипсис. В това начинание му помагат неговата приятелка Денис, приятелят му геолог Бърт и квантовият физик/досадник Бари Крипки. По пътя си те срещат версии от алтернативни вселени на герои, които познаваме и обичаме от "Теория за големия взрив". Както подсказва заглавието, нещата не се развиват добре“.

Сериалът първоначално беше обявен като проект в разработка през април 2023 г. и е създаден съвместно от Чък Лори, Зак Пен и Бил Прейди.

Stuart Fails to Save the Universe“е четвъртият сериал от вселената на „Теория за големия взрив“. Освен оригиналния сериал, който се излъчваше в продължение на 12 изключително успешни сезона по CBS, предисторията "Младият Шелдън" приключи със своя седми сезон през май 2024 г. Другият спиноф "Първият брак на Джорджи и Манди" дебютира по CBS през октомври 2024 г.

Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър ще бъдат детективи в нова екранизация на "Маями Вайс"

„Теория за големия взрив" е един от най-популярните комедийни сериали на XXI век. Сторилайнът проследява живота на група брилянтни, но социално неподготвени учени. В центъра са двама физици от Калтек Шелдън Купър и Ленард Хофстетър, очарователната съседка Пени, инженерът и астонавт Хауърд Уолоуиц, астрофизикът Раджеш Кутрапали, както и учените Ейми Фаулър и Бернадет Ростенковски. Второстепенни герои в сериала са точно героите от новата продукция.

"Теория за големия взрив" спечели много отличия през годините. През август 2009 г. ситкомът спечели наградата TCA за най-добър комедиен сериал, а Джим Парсънс (Шелдън) спечели наградата за индивидуални постижения в комедията. През 2010 г. сериалът спечели наградата „Избор на публиката“ за любима комедия, докато Парсънс спечели награда „Еми“ за изключителен главен актьор в комедиен сериал. През 2011 г. Парсънс беше удостоен със „Златен глобус“ за най-добро актьорско изпълнение в телевизионен сериал – комедия или мюзикъл, награда, връчена от колежката му Кейли Куоко. Отново през 2011 г. Парсънс отново получи награда „Еми“ за най-добър актьор в комедиен сериал. През 2013 г. сериалът спечели наградата „Избор на публиката“ за любима комедия за втори път. През 2014 г. Джим Парсънс беше удостоен с награда „Еми“ за най-добър актьор в комедиен сериал. „Теорията за големия взрив“ спечели и наградите „Избор на публиката“ за 2016 г. в категориите „Любимо телевизионно предаване“ и „Любима телевизионна комедия“, като Джим Парсънс спечели наградата за любим комедиен телевизионен актьор. През 2016 г. „поредицата спечели и в международната категория на Националните телевизионни награди на Обединеното кралство.