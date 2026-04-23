"Маями Вайс" се завръща на екран със заглавие "Маями Вайс '85". Главните роли този път са поверени на Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър.

Филмът е под режисурата на Джоузеф Косински, който е добре познат от работата си по „F1“ и „Топ Гън:Маверик“. Премиерата е насрочена за 6 август 2027 г., а заснемането на лентата ще започне по-късно тази година.

Джордан, който спелели SAG-AFTRA и „Оскар“ за най-добър актьор във филма "Грешници", ще играе ролята на Рикардо „Рико“ Тъбс, а номинираният за отличието на Акадецията Бътлър ще играе Джеймс „Сони“ Крокет.

Образите на детективите от Южна Флорида за пръв път бяха изиграни от Филип Майкъл Томас и Дон Джонсън в класическия телевизионен сериал от 80-те.

През 2006 г. в същите роли влязоха Колин Фарел и Джейми Фокс в първата екранизация на филма, „Маями Вайс“, режисиран от Майкъл Ман.

Логлайнът на филма посочва, че в „Маями Вайс '85“ Косински ще изследва „блясъка и корупцията в Маями от средата на 80-те години“ и че е „вдъхновен от пилотния епизод и първия сезон на знаковия телевизионен сериал, който повлия на културата и зададе стила на всичко - от модата до киното“.