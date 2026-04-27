По-високи цени на пластмасовите продукти
AI на фронта: Как развитието на технологиите оказва влияние върху военните конфликти
Израелската армия - с нови заповеди за евакуация в Ливан
Няма да има преговори между Иран и САЩ
Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран
Тръмп заяви, че САЩ имат тотален контрол над Ормузкия проток
Новото предложение вероятно няма да бъде подкрепено от Тръмп
Иран предлага да сложи край на блокадата на Ормузкия проток, като в замяна запази ядрената си програма, съобщават запознати източници. Техеран иска и вдигане на американската блокада в замяна на мир.
Новото предложение, предадено на САЩ от Пакистан, вероятно няма да бъде подкрепено от президента Доналд Тръмп. Той иска да сложи край на атомната програма на Иран като част от общо споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток и за постоянно прекратяване на огъня.
Турция е готова да участва в разминиране на Ормузкия проток
„Имаме всички карти. Ако искат да говорят, може да дойдат при нас или да ни се обадят", каза Тръмп пред телевизия „Фокс" в неделя.
