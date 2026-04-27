Иран предлага да сложи край на блокадата на Ормузкия проток, като в замяна запази ядрената си програма, съобщават запознати източници. Техеран иска и вдигане на американската блокада в замяна на мир.

Новото предложение, предадено на САЩ от Пакистан, вероятно няма да бъде подкрепено от президента Доналд Тръмп. Той иска да сложи край на атомната програма на Иран като част от общо споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток и за постоянно прекратяване на огъня.

Турция е готова да участва в разминиране на Ормузкия проток

„Имаме всички карти. Ако искат да говорят, може да дойдат при нас или да ни се обадят“, каза Тръмп пред телевизия „Фокс" в неделя.

