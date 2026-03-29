Певицата Мона беше гост в студиото на „Събуди се“, където разказа за своя път към музиката, вдъхновението от българския фолклор и създаването на собствен стил, който самата тя определя като „GEN Z фолклор“. По думите ѝ връзката с традициите е дълбоко лична и идва още от детството. „Цялата емоция около фолклора винаги е принадлежала на сърцето ми“, сподели тя, като допълни, че макар да е имала колебания по пътя си, е открила себе си в правилния момент.

Мона разказа, че първоначално не е планирала да се занимава професионално с музика и дори е учила реклама в Нов български университет. „Цял живот си мислех, че ще стана бизнесдама, но музиката потръгна страхотно“, каза тя. Ключов момент в развитието ѝ се оказва 2024 г., когато за първи път гледа Евровизия на живо. „Тогава нещо в мен се пробуди и осъзнах, че има друг начин да живеем този живот“, разказа певицата. Именно тогава тя започва да създава авторска музика и пише песента „Жива“.

Особено внимание Мона отделя на своя стил, който съчетава модерно звучене с фолклорни елементи. „Замислих се, че това е нещо ново и реших да го нарека GEN Z фолклор“, обясни тя. Според нея това не е просто използване на традициите като ефект, а естествено продължение на личното ѝ усещане за българската култура. „Обичам България и силно вярвам, че нашето поколение може да промени нещата“, подчерта изпълнителката.

Певицата разкри още, че в своята визия също влага символика, вдъхновена от българската традиция. В облеклото, косата и сценичния си образ тя вплита елементи от старата българска азбука и фолклорни мотиви. „За мен е важно всеки детайл да носи значение“, каза Мона, като добави, че плитките например символизират моминската красота.

Тя сподели и личната страна на своя път, като разказа, че музиката е била нейно спасение в трудни моменти. Вдъхновение получава и от своята прабаба, която е била народна певица. „Музиката се превърна в най-ценното ми нещо“, каза тя, подчертавайки, че в песните ѝ се крият истински емоции и лични истории.

Днес Мона вече усеща подкрепата на публиката, която определя като най-голямата награда за един артист. Новата ѝ песен „Давам“ бързо набира популярност, а интересът към нея расте. Певицата подготвя и специален концерт на 8 април, когато ще отпразнува рождения си ден с публика. „Имам много любов в себе си, която искам да дам на хората“, сподели тя.

