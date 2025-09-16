Фестивалът за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика MustArt Short Film & Music Fest се завръща и ще се проведе в парк „Хиподрума“ в София. Уникалният фестивал стартира утре 17 септември и в продължение на 2 дни ще предложи кино и музика под открито небе. Повече за него специално за "На кафе" разказват режисьорът Девина Василева и певицата Мона.

Фестивалът открива, вдъхновява и подпомага млади творци, като в него ще се включат 10 участника с авторска, българска музика, а едновременно с това публиката ще има възможност да види нови, късометражни филми на млади български режисьори. На 18 септември програмата продължава със специални филми, заснети от 4 режисьора в продължение на една седмица. Това е третото издание на фестивала, а Девина е сред организаторите.

„Промяната е, че вече сме в София. MustArt Short Film & Music Fest заедно с Никола Николов и Йонко Димитров се организираше на кино студио Буфо в село Долна Малина, но решихме, че е време да дадем по-голяма сцена на изява на прекрасните млади творци в киното и музиката“, дава повече детайли за фестивала Девина Василева.

Девина и Мона се познават добре от една година и вече са работили заедно по песента „Жива“, а след това и по парчето „Мале“, която Мона изпълнява в дует с Роби.

„Идеята на фестивала е да се съберем различни артисти, които да обменяме идеи и да се подкрепяме. В новата вълна на българската музика се създава едно готино общество от положително настроени артисти, готови да си помагат и да правят творчески обмен“, коментират младите артисти.

„Нещото, което би ми направило впечатление е вокалната техника, а на второ място ще поставя моите лични критерии и става дума за креативността, която творците вкарват в творческото писане. На трето, но не и на последно място, ще поставя сценичното поведение енергията, която самият артист носи“, разказва Мона, която е част от музикалното жури на фестивала.

Според Девина Василева, която е завършила режисура в Лондон, но се е завърнала да твори в България, в страната ни и свобода на младите творци. Убедена е, че тук има много хора, които могат да ти върнат пламъка в най-тежките моменти.

„Имаме късмет, че можем да черпим от извора. За мен като народна певица е важно да се докосна до моите вдъхновители. България е хубаво място за развитие“, е на същото мнение Мона.

Платформата на млади артисти и вдъхновяващо преживяване MustArt Short Film & Music Fest ще се проведе на 17 и 18 септември 2025 г. в парк „Хиподрума“ в София.

Редактор: Райна Аврамова