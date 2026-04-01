Светлинно шоу на Айфеловата кула отбеляза дългоочакваното завръщане на световно известната певица Селин Дион. На площад "Трокадеро" прозвучаха някои от най-емблематичните ѝ песни, а събралите се фенове пяха заедно с тях и аплодираха новината за нейното завръщане.

Дион планира да се появи на сцената тази есен с поредица от 10 концерта в Париж. През 2022 година тя прекъсна кариерата си, след като бе диагностицирана с рядкото неврологично заболяване "Синдром на скования човек". Заболяването причинява тежки мускулни спазми и ѝ попречи да пее.

Селин Дион подготвя зрелищно завръщане на сцената

Редактор: Ивайла Маринова