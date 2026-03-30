Селин Дион избра своя рожден ден, за да подари на феновете си неочаквана и вълнуваща новина – завръщането ѝ на сцената. На 30 март, дата, която винаги е имала специално значение за нея и близките ѝ, певицата подготвя събитие с глобален мащаб, каквото досега не е правено в музикалната индустрия.

Родена през 1968 г. като най-малкото от 14 деца, Дион превръща личния си празник в момент, който ще остане в историята на шоубизнеса. По информация на френски медии, обявяването на нейното завръщане ще бъде внимателно режисирано зрелище, предназначено за световна аудитория. Вместо традиционния формат, познат от подобни събития в миналото, екипът на певицата, заедно с продуцентите от AEG Presents, подготвя мащабна концепция, която да подчертае значимостта на този момент. Целта е не просто да бъде съобщена новината, а да се създаде истинско културно събитие.

През последните дни интересът на феновете беше поддържан с поредица от загадъчни намеци – плакати в Париж с ръкописни заглавия на нейни хитове, както и архивни снимки, публикувани в социалните ѝ мрежи. Всичко това подготвя сцената за голямото разкритие – кога, къде и как ще се състои нейното дългоочаквано завръщане.

Засега е ясно едно: първите концерти ще бъдат в Париж. Очаква се огромен интерес от страна на фенове от цял свят, които ще искат да станат част от това събитие. Подробности за билетите и предварителната регистрация също ще бъдат обявени.

