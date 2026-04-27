Очевидно има пропуски по отношение на проверката на хората, настанени в хотела, в който се е провеждала гала вечерта с участието на американския президент. Другият голям пропуск е, че самото влизане в хотела е било свободно - било е достатъчно да покажеш, че си гост, за да влезеш. Освен това, основната проверка за сигурност е била разположена на етаж под залата, където се е провеждало събитието. Тоест достъпът до хотела е бил сравнително свободен, без да е изцяло затворен обектът. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS международният анализатор Ивайло Иванов, коментирайки стрелбата срещу Доналд Тръмп от събота .

По думите му проблемът е по-дълбок, тъй като през последните години се натрупват подобни критични ситуации, което показва, че службите, отговорни за сигурността на американския президент, изпитват известна криза. Той даде пример след предишната стрелба срещу Доналд Тръмп, когато ръководителят на съответната служба подаде оставка. "Това означава, че процесът на преодоляване на тази криза все още не е завършен", изтъкна Иванов.

Междувременно след стрелбата един от очевидците разказва за преживяното. Артистът Оз Пърлман описва драматичните минути, в които паниката обхваща залата, а хората търсят укритие. По думите му ситуацията можела да има много по-тежък край, ако не били бързите действия на службите за сигурност.

"Честно казано, просто съм благодарен, че всички са в безопасност. Наистина отдавам признание на "Сикрет сървис". Бързата им реакция предотврати това да се превърне в много по-тежка трагедия. Никой не загина, а аз днес съм жив и здрав със семейството си. Това е истинска благословия. Беше луда нощ, все още съм в шок от случилото се. В един момент видяхме как всички започват да се крият под масите. Стана ясно, че се случва нещо сериозно, някакъв инцидент", разказва той.

Пърлман допълва: "Аз лично си помислих, че може да има бомба, защото всички се насочиха към една маса. Първоначално започнахме да пълзим, опитвайки се да се измъкнем. След това станахме и се затичахме към зоната зад сцената, където имаше много въоръжени служители и там вече се почувствах по-сигурен. Най-много се притеснявах за жена си, която беше сред публиката, и за приятелите ми. Телефоните не работеха и не знаехме какво точно се случва - дори не беше ясно дали президентът или първата дама са пострадали".

